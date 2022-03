Sortie nature de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Saint-Jouin-Bruneval, 2 avril 2022, Saint-Jouin-Bruneval.

2022-04-02 13:45:00 13:45:00 – 2022-04-02

Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime Saint-Jouin-Bruneval

Sortie nature de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

Le samedi 2 avril aura lieu une nouvelle journée citoyenne pour la biodiversité. Après deux chantiers participatifs avec arrachage de plantes invasives et débroussaillage des abords d’une mare, c’est maintenant une demi-journée d’information et de sensibilisation sur les hirondelles et les martinets. Cet événement est organisé en partenariat avec la LPO de Normandie.

Un animateur ornithologique guidera les participants. Panneaux informatifs, jeux et activités diverses permettront de mieux connaître ces oiseaux et leur place dans le système complexe de la biodiversité. Une partie de l’après-midi sera consacrée à l’observation et au comptage des hirondelles dans le bourg. L’animateur prêtera jumelles et lunettes d’observation, mais les participants qui en possèdent sont invités à les apporter.

Animation gratuite, ouverte à tous, à partir de 6 ans.

Le samedi 2 avril de 14h à 17h – Inscriptions à la Mairie de Saint-Jouin-Bruneval au 02 35 13 10 10.

Rendez-vous devant la médiathèque de Saint-Jouin-Bruneval à 13h45.

+33 2 35 13 10 10 https://www.st-jouin-bruneval.fr/

