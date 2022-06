Sortie nature : de la cathédrale au Parc Saint-pierre, la flore de la ville Amiens, 3 juillet 2022, Amiens.

Sortie nature : de la cathédrale au Parc Saint-pierre, la flore de la ville

Place Notre-Dame Amiens Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 12:00:00

Amiens

Somme

Amiens

0 0 À la rencontre des fleurs et des arbres qui ont façonné la ville, de la cathédrale au parc Saint-Pierre. Sabine Robin vous raconte l’histoire de la waide, des aulnes et des tilleuls et bien d’autres plantes, qui ont façonné à leur manière les rues de la ville.

Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale le dimanche 3 juillet à 10h.

Durée 1h30 à 2h.

Participation consciente: c’est vous qui décidez du prix de la sortie.

Inscription indispensable au 06 95 38 28 28

+33 6 95 38 28 28 https://hippocratekepos.fr/

OTCAM – E. Caron

Amiens

dernière mise à jour : 2022-06-24 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS