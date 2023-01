SORTIE NATURE DANS LES ZONES HUMIDES DU PAYS DE LUNEL : ROSELIÈRE ET SANSOUÏRE Saint-Nazaire-de-Pézan Saint-Nazaire-de-Pézan OT PAYS DE LUNEL Saint-Nazaire-de-Pézan Catégories d’Évènement: Hérault

SORTIE NATURE DANS LES ZONES HUMIDES DU PAYS DE LUNEL : ROSELIÈRE ET SANSOUÏRE

2023-02-04

Chemin du Port Saint-Nazaire-de-Pézan

Hérault Saint-Nazaire-de-Pézan Cette sortie encadrée par un technicien du Symbo permettra de découvrir les habitats naturels typiques des zones humides, d’échanger sur la gestion réalisée et d’observer la diversité des oiseaux hivernants. Le lieu de rendez-vous se trouve à Saint-Nazaire de Pézan, au bout du chemin du Port, parking ACCA.

Tout public.

Prévoir des vêtements chauds, des bottes et des jumelles. Réservation obligatoire et renseignements : Ludovic Cases, Syndicat Mixte du Bassin de l’Or 06 01 70 38 20.

Nombre de places limitées. À l’occasion des journées mondiales des zones humides, le Syndicat Mixte du Bassin de l’Or propose une balade dans les marais de Saint-Nazaire de Pézan le samedi 4 février 2023 de 14h30 à 16h30. +33 6 01 70 38 20 Saint-Nazaire-de-Pézan

