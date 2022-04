Sortie nature dans les marais de Beauchamp Marais de Beauchamp Pont-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Joyau de nature aux portes d’Arles, le Marais de Beauchamp fourmille de vie : libellules, oiseaux, rainettes… Cet espace naturel péri-urbain regorge d’espèces animales et végétales incroyables ! Comment les libellules respirent-elles sous l’eau ? Que mangent les hérons ? A vos jumelles et filets à papillon : accompagnés de notre animatrice, apprenez à reconnaître petits et grands habitants de l’étang au cours d’une balade naturaliste accessible dès 6 ans.

Gratuit, financé dans le cadre de la Gestion du site

Découverte des marais de Beauchamp : oiseaux, libellules, flore. Avec une animatrice du Conservatoire d’espaces naturels de PACA Marais de Beauchamp rue de beauchamp pont de crau Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône

