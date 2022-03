Sortie nature dans le val Suzon Étaules Étaules Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Étaules

Sortie nature dans le val Suzon Étaules, 26 mars 2022, Étaules. Sortie nature dans le val Suzon Étaules

2022-03-26 – 2022-03-26

Étaules Côte-d’Or Étaules EUR Par Yvette Wasik

Une balade de environ 5 km à la découverte des oiseaux en ce début de printemps, dans la Réserve

naturelle régionale du Val-Suzon.

RDV à 8 h 30 au

parking du cimetière d’Étaules. Par Yvette Wasik

Une balade de environ 5 km à la découverte des oiseaux en ce début de printemps, dans la Réserve

naturelle régionale du Val-Suzon.

RDV à 8 h 30 au

parking du cimetière d’Étaules. Étaules

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Étaules Autres Lieu Étaules Adresse Ville Étaules lieuville Étaules Departement Côte-d'Or

Étaules Étaules Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/etaules/

Sortie nature dans le val Suzon Étaules 2022-03-26 was last modified: by Sortie nature dans le val Suzon Étaules Étaules 26 mars 2022 Côte-d'Or Étaules

Étaules Côte-d'Or