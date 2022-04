Sortie nature – Dans le monde des oiseaux Les Arques Les Arques Catégories d’évènement: Les Arques

Les Arques Lot Vous pouvez apporter votre matériel d’observation, sinon il sera mis à disposition pour ceux qui n’en ont pas. Limité à 20 personnes sur inscription. Le point de rendez-vous sera donné lors de l’inscription. Proposé par le Département du Lot dans le cadre des animations gratuites au sein des Espaces naturels sensibles, en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Découvrez la diversité des oiseaux au cours d’une balade autour du village des Arques. A cette période, il sera possible d’observer des visiteurs estivants et peut-être d’écouter quelques notes d’oiseaux chanteurs tardifs. L’occasion de reconnaître davantage d’espèces et d’en apprendre toujours plus sur leurs comportements ! Vous pouvez apporter votre matériel d’observation, sinon il sera mis à disposition pour ceux qui n’en ont pas. Limité à 20 personnes sur inscription. Le point de rendez-vous sera donné lors de l’inscription. Proposé par le Département du Lot dans le cadre des animations gratuites au sein des Espaces naturels sensibles, en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux. ©marsh-warbler pixabay

