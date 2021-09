Sissonne Sissonne Aisne, Sissonne Sortie nature dans le Laonnois autour du brame du cerf Sissonne Sissonne Catégories d’évènement: Aisne

Sissonne

Sortie nature dans le Laonnois autour du brame du cerf 2021-09-22

Sissonne Aisne Sissonne Chaque automne, à la saison des amours, les cerfs partent à la conquête des hardes, une période

qui suscite intimidations, affrontements et d’impressionnants défis sonores entre mâles :

qui suscite intimidations, affrontements et d’impressionnants défis sonores entre mâles :

qui suscite intimidations, affrontements et d’impressionnants défis sonores entre mâles :

Sissonne