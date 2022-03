Sortie Nature dans le Kaefferkopf Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

Ammerschwihr Haut-Rhin Ammerschwihr EUR Chaussez une bonne paire de chaussures et direction le vignoble avec H.Ott, passionné nature et N.Freyburger, la vigneronne ! Durant cette “rando nature” observez/découvrez/apprenez le vignoble, son environnement, sa faune, sa flore. Comprenez le travail du vigneron, sa co habitation avec la nature, le mileu naturel, l’impact du Terroir sur les vins. Dégustation de 2 vins de Terroir à l’issue de la sortie, échanges questions/réponses. Moment unique garanti ! Vivez un moment “nature” au cours de notre rando dans les vignes du Grand Cru Kaefferkopf ! +33 3 89 78 25 72 Chaussez une bonne paire de chaussures et direction le vignoble avec H.Ott, passionné nature et N.Freyburger, la vigneronne ! Durant cette “rando nature” observez/découvrez/apprenez le vignoble, son environnement, sa faune, sa flore. Comprenez le travail du vigneron, sa co habitation avec la nature, le mileu naturel, l’impact du Terroir sur les vins. Dégustation de 2 vins de Terroir à l’issue de la sortie, échanges questions/réponses. Moment unique garanti ! Ammerschwihr

