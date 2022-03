Sortie nature dans le cadre du Carnet de l’Explorateur : La princesse et le crapaud Les Près du Hem Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Sortie nature dans le cadre du Carnet de l’Explorateur : La princesse et le crapaud Les Près du Hem, 27 mars 2022, Armentières. Sortie nature dans le cadre du Carnet de l’Explorateur : La princesse et le crapaud

Les Près du Hem, le dimanche 27 mars à 10:00

Dans le monde merveilleux des Prés du Hem, à travers le marais des contrebandiers, venez découvrir les histoires naturelles de la Grenouille rousse, du Crapaud commun et du Triton ponctué. Pas de princesse en vue, mais amphibiens garantis

entrée libre, inscription nécessaire

Grenouilles, crapauds et tritons ont toujours alimenté l’imaginaire collectif de par leur allure singulière et leur mode de vie débridé. Les Près du Hem 5 avenue Marc Sangnier, Armentières Armentières Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Les Près du Hem Adresse 5 avenue Marc Sangnier, Armentières Ville Armentières lieuville Les Près du Hem Armentières Departement Nord

Les Près du Hem Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/

Sortie nature dans le cadre du Carnet de l’Explorateur : La princesse et le crapaud Les Près du Hem 2022-03-27 was last modified: by Sortie nature dans le cadre du Carnet de l’Explorateur : La princesse et le crapaud Les Près du Hem Les Près du Hem 27 mars 2022 Armentières Les Près du Hem Armentières

Armentières Nord