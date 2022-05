SORTIE NATURE DANS LA VALLÉE DES ROBINETS, 18 juin 2022, .

SORTIE NATURE DANS LA VALLÉE DES ROBINETS

2022-06-18 – 2022-06-18

Des sorties, d’avril à novembre, vous sont proposées pour rencontrer la faune et la flore des coteaux et de la vallée des Robinets. Accompagné par un éducateur à l’environnement expérimenté vous allez découvrir tous les secrets de la vallée.

Les prochains rendez-vous:

* Le 18 juin 2022 à 14h30 : visite “Pétales de printemps” – Identifiez des fleurs de la vallée des robinets tout en découvrant l’étymologie et les usages des plantes et constituez un mini herbier.

* Le 8 juillet et le 12 août : visite “Entre chiens et loups” – Lorsque le jour décline, une autre nature s’éveille. Ce moment fugace, permet de découvrir des espèces bien souvent méconnues.

* Le 22 juillet : visite “Six pattes ça épate !” – Capture, observation et identification des insectes et autres arthropodes. Leur observation, loupe en main, révélera de remarquables adaptations à leur milieu de vie.

* Le 22 août : visite “La vallée dans tous les sens” – La vallée est riche d’une vie diversifiée, belle et souvent discrète. Une promenade, sens en éveil, permet d’en saisir de nombreux aspects. Emerveillement garanti !

* Le 26 août : visite “Haïku en liberté” – Découvrez la flore et la faune. Arbres, fleurs, insectes et oiseaux seront prétexte à l’écriture d’haïku, petits poèmes japonais.

Gratuit sur réservation au 0240090413 ou eclatsdoree@oreedanjou.fr ou en ligne sur oreedanjou.fr

TOUT PUBLIC

Sorties natures dans la vallée des robinets

eclatsdoree@oreedanjou.fr +33 2 40 09 04 13

