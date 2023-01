Sortie nature « dans la peau des animaux » Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’Évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Sortie nature « dans la peau des animaux » Chamonix-Mont-Blanc, 15 février 2023, Chamonix-Mont-Blanc . Sortie nature « dans la peau des animaux » Devant la maison de village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2023-02-15 – 2023-02-15 Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie Sortie nature « dans la peau des animaux » encadrée par Alex Bruneau animateur nature.

Départ devant la Maison de Village pour parcourir des chemins en forêt en apprenant comment les animaux survivent à l’hiver.

Tisane d’épicéa « maison » servie au retour. argentiere.mairie@chamonix.fr +33 4 50 54 03 06 Chamonix-Mont-Blanc

