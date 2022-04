Sortie nature : Cuisine sauvage Marzy, 16 avril 2022, Marzy.

Sortie nature : Cuisine sauvage Marzy

2022-04-16 – 2022-04-16

Marzy 58180 Marzy

A travers une randonnée nous découvrirons le nom des plantes et surtout nous en dégusterons certaines : cuites, crues, en tisane ou en tarte. En fonction des saisons, les salades, les confitures vous permettront d’allier plaisir des papilles et de la randonnée.

Rendez vous le 16 avril, le 21 mai et le 26 juin de 9h à 12h.

Autres dates possibles sur réservation à partir de 5 personnes

instant-nature-page@wanadoo.fr +33 3 86 57 98 76 http://www.instant-nature.org/

A travers une randonnée nous découvrirons le nom des plantes et surtout nous en dégusterons certaines : cuites, crues, en tisane ou en tarte. En fonction des saisons, les salades, les confitures vous permettront d’allier plaisir des papilles et de la randonnée.

Rendez vous le 16 avril, le 21 mai et le 26 juin de 9h à 12h.

Autres dates possibles sur réservation à partir de 5 personnes

Marzy

dernière mise à jour : 2022-04-11 par