Nièvre Au fil des saisons, nous croisons au bord des chemin de nombreuses plantes sauvages, offrant leurs tiges, feuilles, fleurs ou baies à nos regards admiratifs, gourmands et parfois inquiets. Quelles sont-elles ? Sont-elles comestibles et de quelle façon ? Sont-elles bénéfiques, pour qui et comment ? Sont-elles dangereuses ? Public : Grand public Objectifs : Apprendre à reconnaître les plantes rencontrées, se constituer un début d’herbier à enrichir au cours des prochaines balades, acquérir quelques réflexes de sécurité alimentaire et écologique. Déroulement : Sur un circuit de 3 km environ, vous pourrez démarrer votre collection de plantes dans un cahier /herbier offert par Nature Au Cœur. A l’arrivée, avant de nous séparer, nous pourrons échanger quelques recettes à base de plantes sauvages ! https://natureaucoeur.com/cueillette-et-herborisation/ Nolay

