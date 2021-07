Creil Creil Creil, Oise Sortie Nature Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Creil Oise Le conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France organise avec ses partenaires une sortie nature à Creil le mercredi 4 août. Vous êtes curieux de découvrir le patrimoine naturel creillois ? Cette sortie est faite pour vous ! Inscription gratuite, auprès de la maison de la ville

03.44.29.52.38 citoyennete@mairie-creil.fr +33 3 44 29 52 38 Le conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France organise avec ses partenaires une sortie nature à Creil le mercredi 4 août. Vous êtes curieux de découvrir le patrimoine naturel creillois ? Cette sortie est faite pour vous ! Inscription gratuite, auprès de la maison de la ville

