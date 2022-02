SORTIE NATURE : CRÉER AVEC LA NATURE Montpellier, 3 avril 2022, Montpellier.

SORTIE NATURE : CRÉER AVEC LA NATURE Montpellier

2022-04-03 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-03 16:00:00 16:00:00

Montpellier Hérault

GRATUIT – sur inscription en ligne

SORTIE NATURE : CRÉER AVEC LA NATURE

Dimanche 3 avril au lac du Salagou – de 11h à 16h

Déambulation autour du lac du Salagou qui vous invitera à regarder le paysage autrement et à créer avec des matériaux naturels trouvés sur place.

Avec L’Atelier des Monts Brumeux

Coordonnées pour le jour de l’animation : 06 01 07 65 43

Infos pratiques : Prévoir pique-nique, tenue adaptée (baskets, tenue confortable faite pour une activité pleine nature, et adaptée au temps prévu), et si possible un carnet de dessin et du petit matériel de dessin.

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

GRATUIT – sur inscription en ligne

Montpellier

