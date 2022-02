Sortie nature CPIE : un vin en terrasse Irouléguy, 24 août 2022, Irouléguy.

Sortie nature CPIE : un vin en terrasse Irouléguy

2022-08-24 09:30:00 – 2022-08-24 17:00:00

Irouléguy Pyrénées-Atlantiques Irouléguy

Organisé par le CPIE Pays Basque, le Département des Pyrénées-Atlantiques, et Arnaud Youakim et Ximun Bergouignan, viticulteurs et Jean-Claude Roux de l’association « Les Pierres du Pays Basque ». C’est l’un des plus petits de France. Le vignoble d’Irouléguy déploie ses terrasses sur 250 hectares classés en appellation d’origine protégée (AOP). Ici, le travail s’effectue traditionnellement à la main. Des vignerons renouent avec des pratiques vertueuses et sollicitent notamment l’aide d’un cheval de trait. Ils vous emmènent à la découverte des domaines de Licerasse et Mignaberry dont la spécificité des sols et des roches vous est expliquée par un géologue. Lors d’un atelier, les enfants fabriquent des nichoirs à rapaces nocturnes. En fin de journée, un oenologue ouvre vos papilles aux riches tonalités des vins d’Irouléguy.

L’heure et le lieu de rdv seront communiqués à la réservation

