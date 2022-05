Sortie nature CPIE : sur la piste du Desman des Pyrénées.

2022-07-28 13:00:00 – 2022-07-28 17:00:00 Sur les bords de la Nive, vous êtes conviés à une véritable enquête scientifi que. L'intrigue : un Desman des Pyrénées, un petit mammifère semi-aquatique, a disparu. Votre mission : aider la police scientifi que à élucider les causes de cette mystérieuse disparition. Une enquête desmantifique… Une manière ludique de découvrir, en famille, la biologie et le milieu de vie de ce curieux animal aux pieds palmés aussi appelé rat-trompette. Rdv à 13 h au fronton de Baigorry. Prévoir bottes, eau, goûter.

