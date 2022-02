Sortie nature CPIE : spéléo la grotte des sources de la Nive à Estérençuby Saint-Jean-Pied-de-Port, 5 octobre 2022, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Sortie nature CPIE : spéléo la grotte des sources de la Nive à Estérençuby Saint-Jean-Pied-de-Port

2022-10-05 – 2022-10-05

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-Pied-de-Port

Organisé par le CPIE Pays Basque avec Alexis AUGUSTIN, guide spéléologue. Découverte de la grotte des sources de la Nive à Estérençuby à travers la spéléologie. Cette sortie abordera l’hydrogéologie du massif d’Urkulu et permettra de comprendre les origines de la Nive de Béhérobie. Une descente en rappel de 7 m est nécessaire dans la progression.

Prévoir des chaussures de randonnée ou chaussures basses de sport, un maillot de bain et des vêtements à manches longues pour le haut (tee-shirt et polaire fi ne par exemple).Prévoir un change complet pour le retour sur terre (chaussures et vêtements).Alexis AUGUSTIN fournit un bas de combinaison néoprène et des chaussettes néoprène. Rdv à 9 h au marché couvert de St Jean Pied de Port. Retour vers 13 h

Saint-Jean-Pied-de-Port

