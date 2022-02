Sortie nature CPIE : rudiments et enseignements de mère nature-Irati Cize Mendive, 21 juillet 2022, Mendive.

Sortie nature CPIE : rudiments et enseignements de mère nature-Irati Cize Mendive

2022-07-21 – 2022-07-22

Mendive Pyrénées-Atlantiques

Organisé par le CPIE Pays Basque avec Stéphane PITOU, accompagnateur montagne (La Vanille des Pyrénées) et Jean MABIRE de Contact Nature. Cette sortie initiatique sur deux jours se veut être une (re)découverte de la « vie en nature ». De façon très simple et pédagogique, nous aurons l’occasion, petits et grands, de nous familiariser avec quelques rudiments et enseignements très simples qui nous permettront de parer un imprévu en milieu naturel. L’occasion aussi de (ré)apprivoiser quelques techniques (réaliser un abri, démarrer un feu, récupérer et aseptiser de l’eau, s’alimenter dans la nature…) dont le monde moderne nous a éloigné depuis trop longtemps ! Ces deux jours s’adressent aux enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un ou deux parents.

Organisé par le CPIE Pays Basque avec Stéphane PITOU, accompagnateur montagne (La Vanille des Pyrénées) et Jean MABIRE de Contact Nature. Cette sortie initiatique sur deux jours se veut être une (re)découverte de la « vie en nature ». De façon très simple et pédagogique, nous aurons l’occasion, petits et grands, de nous familiariser avec quelques rudiments et enseignements très simples qui nous permettront de parer un imprévu en milieu naturel. L’occasion aussi de (ré)apprivoiser quelques techniques (réaliser un abri, démarrer un feu, récupérer et aseptiser de l’eau, s’alimenter dans la nature…) dont le monde moderne nous a éloigné depuis trop longtemps ! Ces deux jours s’adressent aux enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un ou deux parents.

Organisé par le CPIE Pays Basque avec Stéphane PITOU, accompagnateur montagne (La Vanille des Pyrénées) et Jean MABIRE de Contact Nature. Cette sortie initiatique sur deux jours se veut être une (re)découverte de la « vie en nature ». De façon très simple et pédagogique, nous aurons l’occasion, petits et grands, de nous familiariser avec quelques rudiments et enseignements très simples qui nous permettront de parer un imprévu en milieu naturel. L’occasion aussi de (ré)apprivoiser quelques techniques (réaliser un abri, démarrer un feu, récupérer et aseptiser de l’eau, s’alimenter dans la nature…) dont le monde moderne nous a éloigné depuis trop longtemps ! Ces deux jours s’adressent aux enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un ou deux parents.

Mendive

dernière mise à jour : 2022-02-18 par