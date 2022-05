Sortie nature CPIE : plantes et biodiversité

2022-07-08 – 2022-07-08 Avec Aitor de PORTUONDO, ancien producteur de plantes aromatiques et médicinales à Anhaux. Balade dans la campagne à la découverte des plantes sauvages et de la biodiversité environnante.

Prévoir chaussures de marche, eau. Rdv à 14 h au fronton d’Anhaux. Avec Aitor de PORTUONDO, ancien producteur de plantes aromatiques et médicinales à Anhaux. Balade dans la campagne à la découverte des plantes sauvages et de la biodiversité environnante.

