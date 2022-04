Sortie nature CPIE : l’orientation en randonnée-Irati Cize Saint-Jean-le-Vieux, 22 avril 2022, Saint-Jean-le-Vieux.

Sortie nature CPIE : l’orientation en randonnée-Irati Cize Saint-Jean-le-Vieux

2022-04-22 09:00:00 – 2022-04-22 16:00:00

Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Organisé par le CPIE Pays Basque et Nicolas BERNOS, accompagnateur montagne.

Pour randonner en toute sécurité, des principes de base sont à connaitre et à mettre en application. L’orientation en est un des primordiaux. Lors d’une randonnée en forêt d’Iraty, vous apprendrez à manier une carte, une boussole, un altimètre afin de vous ouvrir les portes de parcours les plus sauvages. Météo, matériel, connaissance du milieu, règles de bonnes pratiques, etc. seront également abordés afin de faire de vous un randonneur aguerri, respectueux de son environnement et des autres usagers de la montagne.

Distance : 8,5 km. Dénivelé : 335 m +/-.Prévoir sac à dos, casse-croûte, eau, chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la pratique de la randonnée. Rdv à 9 h à Saint Jean le Vieux. Retour à 16 h.

CPIE

Saint-Jean-le-Vieux

