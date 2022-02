Sortie nature CPIE : l’isard des Pyrénées Saint-Jean-le-Vieux, 4 novembre 2022, Saint-Jean-le-Vieux.

Sortie nature CPIE : l’isard des Pyrénées Saint-Jean-le-Vieux

2022-11-04 09:00:00 – 2022-11-04 15:00:00

Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-le-Vieux

Organisé par le CPIE Pays Basque avec Nicolas BERNOS, accompagnateur montagne et la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques. Journée dédiée à la découverte de l’isard, cousin Pyrénéen du Chamois. En salle, nous visionnerons un diaporama de présentation de l’espèce et du plan de gestion. Au cours d’une randonnée sur les fl ancs du pic d’Orhi, vous serez conduits au coeur d’un site où une harde vit paisiblement à l’écart de l’homme. Ce sera l’occasion d’observer cette chèvre des montagnes dans son habitat naturel et d’apprendre son écologie. Enfants à partir de 8 ans.

Distance : 5 km. Dénivelé : 220 m +/- Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de randonnée, vêtements chauds pour le temps d’observation en statique. Rdv à 9 h devant l’église de Saint Jean le Vieux.

Saint-Jean-le-Vieux

