Sortie nature CPIE : les rendez-vous nature du 64 : bons bousiers des estives Urepel, 11 juin 2022, Urepel.

2022-06-11 09:00:00 – 2022-06-11 17:00:00

Urepel Pyrénées-Atlantiques Urepel

Organisé par le CPIE Pays Basque, le Département des Pyrénées-Atlantiques, William PERRIN de l’Université Paul Valéry de Montpellier 3 et la Commission syndicale de la Vallée de Baigorri.

Communément appelés bousiers, ils se nourrissent de matières fécales. Dans la nature, ces insectes de la famille des scarabées jouent un rôle majeur. En recyclant les déjections animales, ils contribuent à la richesse des sols. Inféodés aux troupeaux, ils sont aujourd’hui menacés par les résidus médicamenteux qui se retrouvent dans les excréments de brebis et autres bouses de vaches. L’enjeu est de trouver des alternatives naturelles aux vermifuges de synthèse qui les menacent indirectement. A Urepel, on rejoint les estives de Sorogain pour tirer les vers du nez aux petits mangeurs de crottes qui ne sont pas pour rien dans la richesse de la flore et de la faune environnantes.

Urepel

