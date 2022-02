Sortie nature CPIE : les rdv nature du 64 : botanique sur la lande Bidarray, 17 août 2022, Bidarray.

Sortie nature CPIE : les rdv nature du 64 : botanique sur la lande Bidarray

2022-08-17 14:00:00 – 2022-08-17 17:00:00

Bidarray Pyrénées-Atlantiques Bidarray

Co-organisé par le CPIE Pays Basque et le Département des Pyrénées-Atlantiques avec Josselin DUFAY, Chargé de mission botaniste au Conservatoire botanique national Sud-Atlantique. Les bergers y menaient autrefois leurs troupeaux. Aujourd’hui délaissées, les landes agropastorales constituent des milieux riches en biodiversité. On y trouve notamment différentes espèces de bruyère, dont Daboecia cantabrica, communément appelée la bruyère de Saint Daboec. Sur ces terres, en présence d’un botaniste et à l’aide de clés de détermination, nous différencierons Daboecia cantabrica des autres bruyères pour ensuite déterminer le milieu avec la technique du quadrat. Prévoir chaussures de randonnée, eau.

L’heure, le lieu de rdv ainsi que la liste du matériel à prévoir seront communiqués à la réservation

Co-organisé par le CPIE Pays Basque et le Département des Pyrénées-Atlantiques avec Josselin DUFAY, Chargé de mission botaniste au Conservatoire botanique national Sud-Atlantique. Les bergers y menaient autrefois leurs troupeaux. Aujourd’hui délaissées, les landes agropastorales constituent des milieux riches en biodiversité. On y trouve notamment différentes espèces de bruyère, dont Daboecia cantabrica, communément appelée la bruyère de Saint Daboec. Sur ces terres, en présence d’un botaniste et à l’aide de clés de détermination, nous différencierons Daboecia cantabrica des autres bruyères pour ensuite déterminer le milieu avec la technique du quadrat. Prévoir chaussures de randonnée, eau.

L’heure, le lieu de rdv ainsi que la liste du matériel à prévoir seront communiqués à la réservation

Co-organisé par le CPIE Pays Basque et le Département des Pyrénées-Atlantiques avec Josselin DUFAY, Chargé de mission botaniste au Conservatoire botanique national Sud-Atlantique. Les bergers y menaient autrefois leurs troupeaux. Aujourd’hui délaissées, les landes agropastorales constituent des milieux riches en biodiversité. On y trouve notamment différentes espèces de bruyère, dont Daboecia cantabrica, communément appelée la bruyère de Saint Daboec. Sur ces terres, en présence d’un botaniste et à l’aide de clés de détermination, nous différencierons Daboecia cantabrica des autres bruyères pour ensuite déterminer le milieu avec la technique du quadrat. Prévoir chaussures de randonnée, eau.

L’heure, le lieu de rdv ainsi que la liste du matériel à prévoir seront communiqués à la réservation

Bidarray

dernière mise à jour : 2022-02-18 par