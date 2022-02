Sortie nature CPIE : les rapaces nocturnes Anhaux Anhaux Catégories d’évènement: Anhaux

Pyrénées-Atlantiques

Sortie nature CPIE : les rapaces nocturnes Anhaux, 18 mars 2022, Anhaux.

2022-03-18 18:30:00 – 2022-03-18 22:00:00

Anhaux Pyrénées-Atlantiques

Avec Laurence GOYENECHE, éducatrice nature au CPIE Pays Basque. La soirée débutera par la projection d'un diaporama présentant les différentes espèces de rapaces nocturnes et se poursuivra par une petite balade à la lueur des frontales pour tenter de percevoir des chouettes

