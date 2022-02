Sortie nature CPIE : les rapaces du Pays Basque Saint-Martin-d’Arrossa Saint-Martin-d'Arrossa Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

2022-06-24 09:00:00 – 2022-06-24 13:00:00

Avec Xabier DINDART, technicien du CPIE Pays Basque. Le printemps annonce le retour des grands migrateurs. Au Pays Basque, il en est un atypique dans les airs, le Percnoptère d'Égypte. Ce visiteur des beaux jours venu du Sahara eff ectue sa migration dans le but de se reproduire. Et nos Pyrénées offrent un habitat parfait pour lui. Nous irons à la recherche de ce petit vautour appelé aussi behi bideko andere xuria en basque ou Marie Blanque en béarnais. Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de randonnée, jumelles. Rdv à 9 h 30 au fronton de St Martin d'Arrossa. Enfants à partir de 12 ans

