Sortie nature CPIE : Les Pics, les oiseaux « tambourins », 10 mars 2023, Saint-Michel

Sortie nature CPIE : Les Pics, les oiseaux « tambourins »

Eglise Saint-Michel Pyrenees-Atlantiques

2023-03-10 09:30:00 – 2023-03-10 13:00:00

Saint-Michel

Pyrenees-Atlantiques

Saint-Michel

Avec Laurence GOYENECHE, éducatrice environnement au CPIE Pays Basque et Marine PIANA, animatrice Natura 2000 à la Commission syndicale du Pays de Cize.

Au printemps, la nature se réveille et se révèle à notre vue et à nos oreilles ! Les oiseaux chantent et certains même tambourinent ! Le tambourinage, c’est le nom donné au son que produisent certains pics contre les troncs d’arbres. Pour marquer leur territoire, ces oiseaux choisissent une branche ou un tronc sec faisant office de caisse de résonance qu’ils frappent violemment du bec en séries accélérées. L’œil et l’ouïe aux aguets, nous pénétrerons dans le bois à la recherche de ces oiseaux et profiterons de ce que la nature nous offrira en cette journée de printemps !

Prévoir chaussures de randonnée, eau (casse-croûte facultatif).

Rdv à 9 h 30 au marché couvert de Saint-Jean-Pied-de-Port. Retour vers 13 h.

Saint-Michel

dernière mise à jour : 2023-02-02 par