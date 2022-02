Sortie nature CPIE :les petites bêtes aquatiques. Saint-Étienne-de-Baïgorry Saint-Étienne-de-Baïgorry Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-étienne-de-Baïgorry

Sortie nature CPIE :les petites bêtes aquatiques. Saint-Étienne-de-Baïgorry, 27 juillet 2022, Saint-Étienne-de-Baïgorry. Sortie nature CPIE :les petites bêtes aquatiques. Saint-Étienne-de-Baïgorry

2022-07-27 14:00:00 – 2022-07-27 17:00:00

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques Saint-Étienne-de-Baïgorry Avec Manon MARCHAND, animatrice nature du CPIE Pays Basque. La vie dans les ruisseaux et les rivières ne se résume pas aux poissons ou aux mammifères. C'est aussi une multitude de petites bêtes qui se cachent dans les fonds vaseux ou sablonneux des cours d'eau. Malgré leur petite taille, elles sont essentielles à l'écologie d'un milieu aquatique. C'est ce que nous pourrons observer à l'occasion d'une petite balade le long de la Nive. Prévoir bottes ou chaussures de randonnée. Rdv à 14 h au fronton de Saint Etienne de Baigorry.

