Sortie nature CPIE : les nettoyeurs de la montagne Saint-Étienne-de-Baïgorry, 22 juin 2022, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Sortie nature CPIE : les nettoyeurs de la montagne Saint-Étienne-de-Baïgorry

2022-06-22 09:00:00 – 2022-06-22 13:00:00

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques Saint-Étienne-de-Baïgorry

Avec Marine VILARELLE, animatrice Natura 2000 à la Commission syndicale de la Vallée de Baigorri et un technicien du CPIE Pays Basque.

Au cours de vos balades en montagne, vous avez peut-être remarqué des enclos avec des animaux morts à l’intérieur. Il s’agit de placettes d’équarrissage aménagées pour les rapaces nécrophages et destinées à éliminer les cadavres d’animaux d’élevage. Durant une marche nous évoquerons le pastoralisme au Pays Basque. Puis nous nous arrêterons à proximité d’une placette où nous vous expliquerons comment elle est gérée, par qui et pourquoi. Vous en saurez un peu plus sur la biologie et les moeurs des vautours. Avec un peu de chance, nous assisterons peut-être au banquet des charognards sans les déranger. Prévoir eau, chaussures de randonnée, vêtements chauds, jumelles (si possible). Casse-croûte facultatif.

Saint-Étienne-de-Baïgorry

