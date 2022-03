Sortie nature CPIE : les amphibiens : l’eau, l’air, deux mondes à vivre-Irati Cize Saint-Jean-le-Vieux Saint-Jean-le-Vieux Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques Avec Laurence GOYENECHE, éducatrice nature au CPIE Pays Basque.

Triton palmé, Salamandre tachetée, Crapaud épineux, Grenouille rousse… sans oublier les espèces endémiques comme le Calotriton des Pyrénées, sont autant d’espèces à découvrir au cours d’une petite balade à Iraty. Prévoir casse-croûte, eau, chaussures de randonnée, vêtements chauds. Rdv à 11 h devant l’église de St Jean le Vieux Avec Laurence GOYENECHE, éducatrice nature au CPIE Pays Basque.

