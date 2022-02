Sortie nature CPIE : L’envol de la chauve souris Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Sortie nature CPIE : L'envol de la chauve souris Saint-Jean-Pied-de-Port, 25 août 2022, Saint-Jean-Pied-de-Port.

2022-08-25 19:00:00 – 2022-08-25 22:00:00

Soirée organisée par le CPIE Pays Basque avec Denis VINCENS, accompagnateur en montagne. Déambulation dans la cité, haltes explicatives et écoute au détecteur à ultra-sons. Distance de marche 1,25 km. Dénivelé 20 m+. Prévoir vêtements chauds, chaussures de marche type tennis, lampes frontales ou de poche. Rdv à 19 h au marché couvert de St Jean Pied de Port. Fin à 22 h. Annulation en cas de pluie.

