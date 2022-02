Sortie nature CPIE : le puits salé d’Ugarre et la grotte d’Harpea Saint-Jean-Pied-de-Port, 17 juin 2022, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Sortie nature CPIE : le puits salé d’Ugarre et la grotte d’Harpea Saint-Jean-Pied-de-Port

2022-06-17 09:00:00 – 2022-06-17 17:00:00

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Co-organisé par le CPIE Pays Basque et Jean-Claude ROUX, géologue à l’association Les Pierres du Pays Basque. La vallée d’Estérençuby nous permet d’observer des phénomènes géologiques très particuliers comme un puits remontant de l’eau salée depuis le Moyen-Âge et la grotte d’Harpea qui présente un pli de terrain superbe et unique. L’accés au puits salé n’est pas difficile mais le site est humide et pentu, prévoir des bâtons et des bottes. Pour la grotte d’Harpea, comptez 10 min de marche (1 km A/R), prévoir chaussures de randonnée et bâtons. Prévoir casse-croûte, eau, vêtements chauds (polaire et coupe-vent). Rdv à 9 h au marché couvert de St Jean Pied de Port puis covoiturage (24 km).

Co-organisé par le CPIE Pays Basque et Jean-Claude ROUX, géologue à l’association Les Pierres du Pays Basque. La vallée d’Estérençuby nous permet d’observer des phénomènes géologiques très particuliers comme un puits remontant de l’eau salée depuis le Moyen-Âge et la grotte d’Harpea qui présente un pli de terrain superbe et unique. L’accés au puits salé n’est pas difficile mais le site est humide et pentu, prévoir des bâtons et des bottes. Pour la grotte d’Harpea, comptez 10 min de marche (1 km A/R), prévoir chaussures de randonnée et bâtons. Prévoir casse-croûte, eau, vêtements chauds (polaire et coupe-vent). Rdv à 9 h au marché couvert de St Jean Pied de Port puis covoiturage (24 km).

Co-organisé par le CPIE Pays Basque et Jean-Claude ROUX, géologue à l’association Les Pierres du Pays Basque. La vallée d’Estérençuby nous permet d’observer des phénomènes géologiques très particuliers comme un puits remontant de l’eau salée depuis le Moyen-Âge et la grotte d’Harpea qui présente un pli de terrain superbe et unique. L’accés au puits salé n’est pas difficile mais le site est humide et pentu, prévoir des bâtons et des bottes. Pour la grotte d’Harpea, comptez 10 min de marche (1 km A/R), prévoir chaussures de randonnée et bâtons. Prévoir casse-croûte, eau, vêtements chauds (polaire et coupe-vent). Rdv à 9 h au marché couvert de St Jean Pied de Port puis covoiturage (24 km).

Saint-Jean-Pied-de-Port

dernière mise à jour : 2022-02-14 par