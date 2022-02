Sortie nature CPIE : le potager du jardin à la cuisine à Esquiule Saint-Jean-le-Vieux, 1 avril 2022, Saint-Jean-le-Vieux.

Sortie nature CPIE : le potager du jardin à la cuisine à Esquiule Saint-Jean-le-Vieux

2022-04-01 08:30:00 – 2022-04-01 17:00:00

Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Organisé par le CPIE Pays Basque avec Aurélie MAZERIS, maraîchère à Esquiule.

Matin : visite d’une ferme maraîchère en agriculture biologique afin de comprendre les cycles, les récoltes et de trouver des légumes utiles à un atelier cuisine. Après-midi : atelier cuisine, recettes économiques, écologiques et saines. Prévoir une paire de chaussures pour le jardin et une autre pour l’intérieur, casse-croûte, eau.

Rdv à 8 h 30 devant l’église de St Jean le Vieux. Puis covoiturage en véhicule personnel jusqu’à Esquiule.

CPIE

Saint-Jean-le-Vieux

