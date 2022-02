Sortie nature CPIE : La nuit des étoiles Bussunarits-Sarrasquette Bussunarits-Sarrasquette Catégories d’évènement: Bussunarits-Sarrasquette

Pyrénées-Atlantiques

Sortie nature CPIE : La nuit des étoiles Bussunarits-Sarrasquette, 6 août 2022, Bussunarits-Sarrasquette. Sortie nature CPIE : La nuit des étoiles Bussunarits-Sarrasquette

2022-08-06 21:00:00 – 2022-08-06 00:00:00

Bussunarits-Sarrasquette Pyrénées-Atlantiques Bussunarits-Sarrasquette Organisé par le CPIE Pays Basque avec les membres de la Société d’astronomie populaire de la Côte basque. Observation du ciel étoilé, de la lune et des planètes à travers télescopes, lunettes et jumelles. En cas de météo défavorable (pluie, nuageux), une animation à l’intérieur sera proposée. Prévoir vêtements chauds (polaire, coupe-vent, bonnet, gants), chaussures type tennis (pas de semelles lisses). Inscriptions obligatoires. Rdv à 21 h devant l’église de Bussunarits. Organisé par le CPIE Pays Basque avec les membres de la Société d’astronomie populaire de la Côte basque. Observation du ciel étoilé, de la lune et des planètes à travers télescopes, lunettes et jumelles. En cas de météo défavorable (pluie, nuageux), une animation à l’intérieur sera proposée. Prévoir vêtements chauds (polaire, coupe-vent, bonnet, gants), chaussures type tennis (pas de semelles lisses). Inscriptions obligatoires. Rdv à 21 h devant l’église de Bussunarits. Organisé par le CPIE Pays Basque avec les membres de la Société d’astronomie populaire de la Côte basque. Observation du ciel étoilé, de la lune et des planètes à travers télescopes, lunettes et jumelles. En cas de météo défavorable (pluie, nuageux), une animation à l’intérieur sera proposée. Prévoir vêtements chauds (polaire, coupe-vent, bonnet, gants), chaussures type tennis (pas de semelles lisses). Inscriptions obligatoires. Rdv à 21 h devant l’église de Bussunarits. Bussunarits-Sarrasquette

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bussunarits-Sarrasquette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bussunarits-Sarrasquette Adresse Ville Bussunarits-Sarrasquette lieuville Bussunarits-Sarrasquette Departement Pyrénées-Atlantiques

Sortie nature CPIE : La nuit des étoiles Bussunarits-Sarrasquette 2022-08-06 was last modified: by Sortie nature CPIE : La nuit des étoiles Bussunarits-Sarrasquette Bussunarits-Sarrasquette 6 août 2022 Bussunarits-Sarrasquette Pyrénées-Atlantiques

Bussunarits-Sarrasquette Pyrénées-Atlantiques