Sortie nature CPIE : la moutarde leur monte au nez Saint-Étienne-de-Baïgorry, 6 février 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry .

Sortie nature CPIE : la moutarde leur monte au nez

Eglise Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

2023-02-06 09:30:00 – 2023-02-06 14:00:00

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Pyrénées-Atlantiques

5 5 EUR Sortie organisée par le CPIE Pays Basque chez Agnès et Jean-François Gorostiague, agriculteurs, et animée par Manon Marchand, animatrice nature au CPIE Pays Basque.

On connaît le rôle essentiel des abeilles dans la pollinisation des plantes sauvages et des cultures. On sait moins que les vers de terre participent à la fertilité des sols. Toutes ces petites bêtes sont essentielles à une agriculture de qualité. A Saint-Étienne-de-Baïgorry, on vous propose de mettre en place deux protocoles, du Muséum National d’Histoire Naturelle, afin de mieux connaître la vie qui grouille dans cette parcelle. Vous utiliserez notamment de la moutarde pour recenser les lombrics et des tubes pour attirer des pollinisateurs bien précis.

Prévoir chaussures de marche ou bottes, vêtements chauds (bonnets, gants, polaire…)

