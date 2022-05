Sortie nature CPIE : Irati dévoile ses merveilles et jeu de piste ludique, 20 juillet 2022, .

Sortie nature CPIE : Irati dévoile ses merveilles et jeu de piste ludique

2022-07-20 – 2022-07-20

Avec les animateurs du CPIE Pays Basque. Lors d’une journée au plateau d’Iraty-Cize, vous découvrirez les diff érents acteurs qui vivent et entretiennent la montagne : bergers, producteurs, associations de protection de l’environnement, forestiers, randonneurs, chasseurs, pêcheurs, VTTistes, etc. L’après-midi, un grand jeu de piste ludique et instructif permettra de tout savoir sur Iraty. Munis d’une carte truff ée d’indices, vous devrez résoudre des énigmes le long d’un sentier pédagogique, répondre à des devinettes, trouver des témoins, reconstituer un puzzle, élucider toutes sortes de problèmes amusants. Infos pratiques concernant le jeu de piste : Durée : entre 1 h 30 et 2 h. Distance : 3 km. Dénivelé : 100 m + -. Rdv à partir de 13 h au parking de l’Etxola (derniers départs à 14 h 30). Prévoir chaussures de randonnée, eau. Possibilité de se restaurer sur place.

