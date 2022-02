Sortie nature CPIE : fascinantes chauve-souris Urepel, 29 août 2022, Urepel.

Sortie nature CPIE : fascinantes chauve-souris Urepel

2022-08-29 19:00:00 – 2022-08-29 22:00:00

Urepel Pyrénées-Atlantiques Urepel

Organisé par le CPIE Pays Basque et la Commission syndicale de la Vallée de Baigorri. Fascinantes et vulnérables, les chauves-souris cohabitent tout au long de l’année avec les habitants de la Vallée de Baigorri. Pour mieux les connaître, l’animatrice Natura 2000 de la Commission syndicale de la Vallée de Baigorri vous donne rendez-vous pour fêter la nuit de la chauve-souris. Après une découverte ludique de ces espèces et de leur mode de vie, vous construirez un nichoir à chauve-souris puis arpenterez le pittoresque village d’Urepel munis d’une batbox pour écouter et suivre ces belles de nuit. Prévoir une paire de gants et un marteau pour la fabrication du nichoir, qui sera installé à l’école du village, et une lampe de poche ou frontale, des chaussures fermées et des vêtements chauds pour la balade nocturne. Rdv place du village d’Urepel à 19h. Retour même lieu à 22 h.

