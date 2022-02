Sortie nature CPIE : envoûtante forêt d’Hayra ! Banca, 29 juillet 2022, Banca.

Sortie nature CPIE : envoûtante forêt d’Hayra ! Banca

2022-07-29 13:30:00 – 2022-07-29 17:00:00

Banca Pyrénées-Atlantiques Banca

Co-organisé par le CPIE Pays Basque et Théo DOISNEAU, technicien forestier à l’Office National des Forêts (ONF).

Au coeur de la hêtraie d’Hayra, vous rencontrerez un agent forestier de l’ONF qui vous parlera de son passionnant métier. Vous découvrirez un chantier expérimental d’une plantation d’essences locales. Il expliquera aussi l’intérêt d’une gestion forestière qui laisse place aux bois morts, dont dépendent les insectes dits saproxyliques, comme la Rosalie des Alpes. Prévoir chaussures de randonnée, eau, vêtements chauds (polaire et coupe-vent), casse-croûte, bâtons facultatifs (terrain vallonné). Rdv à 13 h 30 au fronton de St Etienne de Baigorry, puis covoiturage (environ 20 min) jusqu’au col de Teilary (alt. 932 m) à Banca via Les Aldudes. Retour dans l’après-midi.

