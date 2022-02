Sortie nature CPIE : dans la peau d’un berger en estive-Irati cize Archilondo Saint-Jean-le-Vieux, 18 juin 2022, Saint-Jean-le-Vieux.

Sortie nature CPIE : dans la peau d’un berger en estive-Irati cize Archilondo Saint-Jean-le-Vieux

2022-06-18 – 2022-06-19

Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-le-Vieux

Organisé par le CPIE Pays Basque avec Denis VINCENS, accompagnateur montagne, les bergers du GAEC Etxeherri et la Commission syndicale du Pays de Cize. Le temps d’un week-end, partagez la vie des bergers l’été en montagne. Après une randonnée découverte de la brebis Manex tête noire ou rousse, vous aiderez les bergers à ramener le troupeau au corral pour la traite du soir. Après une nuit réparatrice, vous vous lèverez aux aurores pour la traite du matin et la fabrication du fromage estampillé AOP Ossau-Iraty. Vous ne repartirez pas sans avoir partagé un dernier casse-croûte avec les bergers. Sous réserve des mesures sanitaires liées à la COVID 19. Enfants à partir de 8 ans. Prévoir chaussures de randonnée, eau, vêtements chauds, sac de couchage. Heure et lieu de rdv communiqués à la réservation. WE maintenu en cas de pluie, seule la randonnée sera annulée.

Saint-Jean-le-Vieux

dernière mise à jour : 2022-02-14 par