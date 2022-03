Sortie nature CPIE : chantier nature : restauration des mises en défense des tourbières-Irati Sourzay Saint-Jean-le-Vieux, 20 mai 2022, Saint-Jean-le-Vieux.

Sortie nature CPIE : chantier nature : restauration des mises en défense des tourbières-Irati Sourzay Saint-Jean-le-Vieux

2022-05-20 09:00:00 – 2022-05-20 17:00:00

Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Avec Marine PIANA, animatrice NATURA 2000 à la Commission Syndicale de la vallée de Cize. Participez à un chantier nature dans un espace naturel remarquable ! Assurer la bonne santé écologique des tourbières est un exercice périlleux ! Trop piétinées par les animaux, leur équilibre est bouleversé et en l’absence de bétail, on assiste doucement mais inéxorablement à la fermeture de ces milieux. La mise en défens est ici une solution pour protéger les tourbières du piétinement des vaches tout en permettant aux brebis de se nourrir et de maintenir le milieu ouvert. Au programme du chantier nature : restauration des mises en défens et découverte d’un milieu haut en couleurs ! Nous arpenterons la tourbière pour rencontrer le droséra, plante carnivore typique des tourbières, des bruyères à quatre angles, des linaigrettes à feuilles étroites, ces fameuses plantes

Avec Marine PIANA, animatrice NATURA 2000 à la Commission Syndicale de la vallée de Cize. Participez à un chantier nature dans un espace naturel remarquable ! Assurer la bonne santé écologique des tourbières est un exercice périlleux ! Trop piétinées par les animaux, leur équilibre est bouleversé et en l’absence de bétail, on assiste doucement mais inéxorablement à la fermeture de ces milieux. La mise en défens est ici une solution pour protéger les tourbières du piétinement des vaches tout en permettant aux brebis de se nourrir et de maintenir le milieu ouvert. Au programme du chantier nature : restauration des mises en défens et découverte d’un milieu haut en couleurs ! Nous arpenterons la tourbière pour rencontrer le droséra, plante carnivore typique des tourbières, des bruyères à quatre angles, des linaigrettes à feuilles étroites, ces fameuses plantes

Avec Marine PIANA, animatrice NATURA 2000 à la Commission Syndicale de la vallée de Cize. Participez à un chantier nature dans un espace naturel remarquable ! Assurer la bonne santé écologique des tourbières est un exercice périlleux ! Trop piétinées par les animaux, leur équilibre est bouleversé et en l’absence de bétail, on assiste doucement mais inéxorablement à la fermeture de ces milieux. La mise en défens est ici une solution pour protéger les tourbières du piétinement des vaches tout en permettant aux brebis de se nourrir et de maintenir le milieu ouvert. Au programme du chantier nature : restauration des mises en défens et découverte d’un milieu haut en couleurs ! Nous arpenterons la tourbière pour rencontrer le droséra, plante carnivore typique des tourbières, des bruyères à quatre angles, des linaigrettes à feuilles étroites, ces fameuses plantes

Saint-Jean-le-Vieux

dernière mise à jour : 2022-02-25 par