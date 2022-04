Sortie nature CPIE : Casas de Irati la fabuleuse histoire de la forêt d’Iraty Saint-Jean-le-Vieux Saint-Jean-le-Vieux Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Avec un animateur du CPIE Pays Basque. Une balade au coeur de la hêtraie sapinière d'Iraty nous permettra de découvrir le passé historique lié à son exploitation. Le long du sentier d'interprétation, nous apprendrons comment Iraty a fourni durant plusieurs siècles du bois de grands sapins et de hêtres pour la construction de mâts et de rames notamment pour les Marines nationales. Distance : 11 km – Dénivelé : 330 m +/-. Prévoir casse-croûte, chaussures de randonnée, eau. Rdv à 9 h au fronton de St Jean le Vieux (parking face à l'église), puis 30 min de covoiturage.

