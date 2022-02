Sortie nature CPIE : animations pour les enfants : les amphibiens : l’eau, l’air : deux mondes pour vivre-Estérençuby Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sortie nature CPIE : animations pour les enfants : les amphibiens : l'eau, l'air : deux mondes pour vivre-Estérençuby
Saint-Jean-Pied-de-Port
2022-07-12 11:30:00 – 2022-07-12 15:00:00
Pyrénées-Atlantiques

Triton palmé, Salamandre tachetée, Crapaud épineux, Grenouille rousse… sans oublier les espèces endémiques des Pyrénées comme le Calotriton des Pyrénées… autant d'espèces à découvrir sur le magnifi que site d'Harpea. Prévoir tennis (pas de semelles lisses), paire de chaussures de rechange qu'on laissera à la voiture, casquette, crème solaire, casse croûte, eau. Il sera demandé à 1 ou 2 parents de rester durant l'animation.

