Deux-Sèvres Sainte-Soline EUR Sortie nature Courlis et oiseaux migrateurs en plaine samedi 29 avril à 8h30 à l’étang communal de Sainte-Soline. Venez découvrir les Courlis cendrés dans la plaine du Mellois et les quelques migrateurs de la plaine semi-bocagère. Contact : GODS, C. Ingrand, ingrandc@gmail.com, 07 81 29 05 16 Sortie nature Courlis et oiseaux migrateurs en plaine samedi 29 avril à 8h30 à l’étang communal de Sainte-Soline.

