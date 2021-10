Sortie nature – Coquillages et crustacés Saint-Germain-sur-Ay, 5 novembre 2021, Saint-Germain-sur-Ay.

Sortie nature – Coquillages et crustacés 2021-11-05 – 2021-11-05

Saint-Germain-sur-Ay Manche

Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite faune insoupçonnée se réfugient sous le sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant d’animaux filtreurs, herbivores et carnivores à découvrir. Prévoir bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau et éventuellement seau, crochet et/ou épuisette et vêtement de pluie (ou coupe-vent). Lieu de RDV indiqué à la réservation. Inscription au 02 33 45 14 34.

