Sortie nature – Coquillages et crustacés Pirou, 16 août 2022, Pirou.

Sortie nature – Coquillages et crustacés Pirou

2022-08-16 15:30:00 15:30:00 – 2022-08-16

Pirou Manche

Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite faune insoupçonnée se réfugient sous le sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant d’animaux filtreurs, herbivores et carnivores à découvrir. Réservation auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte.

Pirou

