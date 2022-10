SORTIE NATURE, COQUET.TE AU NATUREL ! Nalliers Nalliers Catégories d’évènement: Nalliers

Vende

SORTIE NATURE, COQUET.TE AU NATUREL ! Nalliers, 28 octobre 2022, Nalliers. SORTIE NATURE, COQUET.TE AU NATUREL !

Les Huttes Nalliers Vende

2022-10-28 – 2022-10-28 Nalliers

Vende Public : adulte à partir de 14 ans

Prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo, un petit carnet et un stylo. Intervenant : l’ADEV Réservation indispensable (places limitées) Et si les plantes prenaient soin de vous ? Au cœur de la Réserve et sous les précieux conseils du guide, identifiez quelques plantes comestibles et médicinales. Puis, en salle, appréhendez la fabrication d’une recette pour se sentier beau et belle au naturel.. Nalliers

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Nalliers, Vende Autres Lieu Nalliers Adresse Les Huttes Nalliers Vende Ville Nalliers lieuville Nalliers Departement Vende

Nalliers Nalliers Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nalliers/

SORTIE NATURE, COQUET.TE AU NATUREL ! Nalliers 2022-10-28 was last modified: by SORTIE NATURE, COQUET.TE AU NATUREL ! Nalliers Nalliers 28 octobre 2022 Les Huttes Nalliers Vende Nalliers Vende

Nalliers Vende