Sortie nature : Contes et bienfaits des plantes sauvages Le Tilleul Le Tilleul Catégories d’évènement: Le Tilleul

Seine-Maritime

Sortie nature : Contes et bienfaits des plantes sauvages Le Tilleul, 10 juillet 2022, Le Tilleul. Sortie nature : Contes et bienfaits des plantes sauvages Le Tilleul

2022-07-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-10 17:30:00 17:30:00

Le Tilleul Seine-Maritime Le Tilleul Sortie nature animée par l’association Atelier des Sens. Les histoires de la conteuse herbaliste vous emmèneront voyager dans le monde incroyable des plantes et leurs vertus. Notre balade se terminera par un goûter d’herbes sauvages. A partir de 9 ans. Rendez-vous au parking des trois menhirs, route du moulin au Tilleul.

Date : le dimanche 10 juillet de 14h30 à 17h30.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Sortie nature animée par l’association Atelier des Sens. Les histoires de la conteuse herbaliste vous emmèneront voyager dans le monde incroyable des plantes et leurs vertus. Notre balade se terminera par un goûter d’herbes sauvages. A partir de 9… enslittoral@seinemaritime.fr +33 2 32 81 68 70 Sortie nature animée par l’association Atelier des Sens. Les histoires de la conteuse herbaliste vous emmèneront voyager dans le monde incroyable des plantes et leurs vertus. Notre balade se terminera par un goûter d’herbes sauvages. A partir de 9 ans. Rendez-vous au parking des trois menhirs, route du moulin au Tilleul.

Date : le dimanche 10 juillet de 14h30 à 17h30.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Le Tilleul

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Le Tilleul, Seine-Maritime Autres Lieu Le Tilleul Adresse Ville Le Tilleul lieuville Le Tilleul Departement Seine-Maritime

Le Tilleul Le Tilleul Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-tilleul/

Sortie nature : Contes et bienfaits des plantes sauvages Le Tilleul 2022-07-10 was last modified: by Sortie nature : Contes et bienfaits des plantes sauvages Le Tilleul Le Tilleul 10 juillet 2022 Le Tilleul seine-maritime

Le Tilleul Seine-Maritime