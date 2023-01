Sortie nature : comptage et reconnaissance des oiseaux La Ferté Macé La Ferté Macé Catégories d’Évènement: La Ferté-Macé

Orne Grand comptage des oiseaux de jardin à nouveau organisé partout en France.

A cette occasion le Groupe Ornithologique Normand vous propose une initiation au comptage et à la reconnaissance des oiseaux communs

Sortie gratuite, pensez à apporter vos jumelles.

+33 2 33 37 10 97

