Sortie nature « comptage des oiseaux de jardin » Briouze, 28 janvier 2023, Briouze .

Sortie nature « comptage des oiseaux de jardin »

Espace culturel du Houlme Briouze Orne

2023-01-28 – 2023-01-28

Briouze

Orne

Rendez-vous à 10h à l’Espace culturel du Houlme pour un café/brioche avant le comptage (durée 1h) en compagnie de Véronique et Olivier Challemel, bénévoles LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) pour nous aider à identifier.

En partenariat avec EVPB

Pour la 10ème année consécutive, la LPO (Ligue de protection des oiseaux) et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) invitent les citoyens à participer au comptage national des oiseaux des jardins. Les 28 et 29 janvier 2023, rendez-vous dans les parcs publics ou dans votre jardin pour compter les oiseaux que vous pourrez observer pendant une durée d’une heure. Les informations recueillies et partagées permettent de mieux connaître et protéger l’avifaune française

