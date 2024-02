Sortie nature Chouettes et hiboux de chez nous Curel, vendredi 22 mars 2024.

Tout public

Soirée découverte des rapaces nocturnes (chouettes et hiboux) de notre région. La LPO Champagne-Ardenne et la commune de Curel (52) organisent une soirée pour découvrir les rapaces nocturnes (chouettes et hiboux) qui fréquentent notre territoire. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-22

4 Rue de la Mairie

Curel 52300 Haute-Marne Grand Est

